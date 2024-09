Attacco in Libano la Cnn | Israele aveva avvertito gli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tel Aviv, 18 settembre 2024 –informato gli Stati Uniti che avrebbe condotto un'operazione in, ma senza fornire ulteriori dettagli. È quanto riporta la Cnn citando tre fonti informate dei contatti tra Tel Aviv e Washington, compresa una telefonata, avvenuta la mattina presto di martedì, tra i ministri della Difesa Yoav Gallant e Lloyd Austin. Secondo le fonti, il fatto che non fossero disponibili dettagli su cosa avrebbe comportato l'operazione ha fatto sì che i funzionari statunitensi siano rimasti all'oscuro di tutto fino a quando, poco dopo, sono emerse segnalazioni di centinaia di cercapersone esplosi. An ambulance rushes wounded people to a hospital in Beirut on September 17, 2024, after explosions hit locations in several Hezbollah strongholds around Lebanon amid ongoing cross-border tensions between Israel and Hezbollah fighters.