Anziano caduto in bici e finito sotto il pulmino È ricoverato in coma

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Versa in gravissime condizioni l’uomo di 75 vittima dell’incidente in corso Europa avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. Le ultime notizie sulle sue condizioni rivelano che è ina terra dalla suacletta, ha sbattuto forte la testa, è stato trasportato in codice rosso per trauma cranico e contusioni multiple all’ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo dove nella notte di lunedì è statoposto a un intervento. I fatti. Sulla suacletta viaggiava lungo la strada quando è, per cause che ancora non sono state accertate, finendo addosso a unpubblico della linea z309 Cassano-Trezzo. Nel tentativo di evitare l’impatto, l’autista, risultato negativo al controllo dell’alcol test fatto dai carabinieri, ha invaso la corsia opposta e fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno.