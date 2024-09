Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi di Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024)ha appenaladididi, rivolta anche in questo caso ai possessori di una consoleOne, di unaSeries X e Series S, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile con la tecnologiaCloud Gaming. Diamo un’occhiata qui sotto alladipronta ad arricchire iltra pochi giorni: Wargroove 2 (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 19Frostpunk 2 (PC) – Disponibile dal 20Ara: History Untold (PC) – Disponibile dal 24Per chi non sapesse di cosa si tratti, Wargroove 2 è un gioco che consente di intraprendere un’avventura completamente nuova, piena di amicizie improbabili, avversari sconosciuti e terribili piani di vendetta. In questo titolo si dichiara guerra ai propri nemici con un cast di nuovi comandanti.