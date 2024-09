Vis ritmi già altissimi in vista della Ternana Pucciarelli e Okoro brillano in allenamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Siamo una squadra molto affiatata, che ha tanta voglia di fare bene". Sono queste le parole con cui Luigi Palomba esordisce di fronte ai microfonisala stampa dopo il primo gol in maglia biancorossa. Il classe 2003, in prestito dal Cagliari, alla seconda presenza di fila da titolare è diventato un ingrediente di fondamentale importanza per una torta, quella preparata da mister Stellone, sempre più gustosa. E se l’appetito vien mangiando, nell’di lunedì la Vis ha già messo nel mirino la sfida casalinga di venerdì sera (alle ore 20.45) contro la. Il gruppo, afferma Coppola, "è consapevole fin dal primo giorno di ritiro di essere una squadra con grande potenzialità". La brutta sconfitta all’esordio contro la Torres è sembrata essere il punto di svolta di questo avvio di stagione.