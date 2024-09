Unicredit e il risiko tedesco Deutsche Bank studia Commerz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)affila le armi ele possibili contromosse per ostacolare l’eventuale acquisizione dida parte di. Tra le opzioni che il Ceo Christian Sewing stando, secondo l’agenzia Bloomberg, c’è anche l’acquisto di una parte o della totalità della restante quota del 12% didetenuta ancora dal governonon commenta le indiscrezioni, ma intanto l’amministratore delgato di, Andrea Orcel, in un’intervista al quotidiano‘Handelsblatt’ ha ribadito i suoi piani, definendo l’ipotesi di fusione come portatrice di "un valore aggiunto" per tutti gli stakeholder e utile a creare "un concorrente molto più forte nel mercato bancario".