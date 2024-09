Roma | Scoperto giro di fatture false 16 denunce e sequestri per 85 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Sequestrati beni mobili e immobili perdiLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha sequestrato beni mobili e immobili, oltre a disponibilità finanziarie, per un totale di 8,5di. Il sequestro è avvenuto in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Denunciate 16 persone per frode fiscale Sono state denunciate 16 persone, tra cui rappresentanti di due società operanti trae Latina nel settore della commercializzazione di rottami metallici. Le accuse riguardano emissione e utilizzo diper operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, indebita percezione di contributi pubblici, riciclaggio e autoriciclaggio.