Querceto | svaligiata casa a due anziani | Ora basta il sindaco ci incontri

(Di martedì 17 settembre 2024) L’ennesimo furto si è verificato ieri notte nel borgo di. Uno stillicidio che non si conclude neppure con la fine dell’estate quello delle incursioni nelle case dei residenti della zona, ormai più che esasperati oltre che impauriti: "In questo caso – racconta il vicepresidente dell’Associazione Antico Borgo diAlessandro Ricci - l’episodio è particolarmente grave perché l’abitazione visitata è quella di due anziane che vivono sole. In ogni caso ormai i numeri sono davvero spropositati per rappresentare una situazione normale, certo non è possibile proseguire così e occorre mettere in atto interventi a breve termine".