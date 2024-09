Protagonisti Cisco | Siamo una squadra forte Aspettateci arriveremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Lui e Mezzoni sono stati idella rete del pareggio biancorosso contro il Gubbio. Ma al di là dell’episodio, Andreasi sta rivelando un rinforzo di grande qualità per il Perugia di Formisano. Una vera spina nel fianco degli avversari sulla fascia destra. L’esterno biancorosso è felice di esserci e questo è già un ottimo punto di partenza. "Sono molto contento di essere qui, quando ti chiama unacome il Grifo non puoi dire di no – ha raccontato dopo la partita ai microfoni di Umbria Tv – . Spero di aiutare il Perugia a vincere più partite possibile.partiti così e così ma non guardiamo la classifica ora. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni, gli episodi purtroppo non ci sono girati a favore, come il palo di Ricci oggi. Ci teniamo questo punto e pengià al Pescara". Non solo gli episodi ma anche l’emergenza. "Gli infortuni pesano.