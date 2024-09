Perde il controllo dell’auto e muore nello schianto contro le auto in sosta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024) PRATO – Incidente mortale nella mattina del 17 settembre in via Bologna a Prato: è morto nella carambolaleindopo aver perso ildel mezzo un uomo di 77enne mentre la moglie è rimasta ferita. L’incidente si è verificato intorno alle 9.40, in via Bologna a Prato. Per cause al vaglio della polizia municipale il conducente ha perso ildel mezzo ed ha finito la sua corsa sulleinal lato della carreggiata. Per estrarre i feriti dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per l’uomo, un 77enne, non c’è stato nulla da fare e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La moglie è stata invece trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato.