Napoli operazione di controllo sulle biciclette elettriche irregolari | sequestrati 21 veicoli

(Di martedì 17 settembre 2024)– La Polizia Locale diha condotto una vastadi repressione alle violazioni al Codice della Strada relative alle. L’intervento effettuato nell’area di Piazza del Plebiscito, a cura del Gruppo Intervento Territoriale e degli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, con il supporto tecnico della Direzione Generale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha portato al sequestro di 21risultatiin seguito a verifiche effettuate sul posto con un banco prova velocità mobile. Isottoposti ahanno evidenziato numerosetà. In particolare, sono state contestate 21 violazioni per mancanza di copertura assicurativa (art. 193 Codice della Strada), 21 violazioni per assenza del certificato di circolazione (art. 97), 11 violazioni per guida senza patente (art.