Musk elogia Salvini | cosa gli scrive sui social

(Di martedì 17 settembre 2024) Caso Open arms, Matteoincassa l'elogio di Elon. Il presidente di X interviene a gamba tesa e fa il suo endorsement nei confronti dell'attuale ministro delle infrastrutture ed ex ministro dell'Interno.   Bravo! https://t.co/T60YpqtxxJ — Elon(@elon) September 17, 2024      Ma cos'ha scrittosui? «Bravo!». Elonha rilanciato il post in cui il ministro leghista aveva scritto: «6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi e difeso l'Italia e gli Italiani? Follia. Difendere l'Italia non è un reato e io non mollo, nè ora nè mai».