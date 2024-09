Mai in 24 anni di reality Grande Fratello il pubblico esplode dopo l’annuncio di Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Lunedì 16 settembre è ricominciato il, ilshow di Canale 5 condotto dacon opinioniste la giornalista del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente Beatrice Luzzi, da tanti vincitrice morale della scorsa edizione. I primi concorrenti hanno iniziato a popolare la nuova Casa di Roma, gli altri entreranno durante la prossima puntata in diretta. Confermata la formula mista, con vip e nip a condividere lo stesso tetto della casa, ma non mancheranno le novità.aver lasciato la storica sede di Cinecittà, infatti, la nuova dimora dei concorrenti è stato riprodotto ai Lumina Studios, in un vero e proprio “villaggio” dedicato al. Tra le novità il ritorno della diretta h24, che invece era mancata durante la messa in onda della scorsa edizione. >> “Primo giorno, primo bacio”.