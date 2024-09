L’Assegno di inclusione intasa i centri per l’impiego A Napoli tra aggressioni e code notturne | Sussidi sospesi e niente spiegazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Da settimane la Campania è una pentola a pressione.di, la misura di contrasto alla povertà che dal primo gennaio ha sostituito il Reddito di cittadinanza, vede la regione al primo posto per numero di beneficiari. Il governo ha introdotto regole reddituali più stringenti che hanno ridotto la platea, e una burocrazia che può negareanche a chi ne ha diritto. I nuovi percettori devono presentarsi al centro per(cpi) entro un termine stabilito e in seguito ogni 90 giorni, pena la sospensione della misura. Tempi che non rispecchiano le reali capacità dei servizi ale infatti, tra domande respinte e, monta l’esasperazione e i cpi vengono letteralmente presi d’assalto.