La trasferta Iniziata la prevendita dei biglietti per la partita contro il Cagliari

(Di martedì 17 settembre 2024) Con ancora negli occhi la bella prestazionela Juventus, per i tifosi azzurri è già tempo di pensare alla prossima. L’Empoli scenderà in campo avenerdì prossimo alle 18.30, di fronte i grandi ex Nicola e Luperto, nel primo vero sdiretto in chiave salvezza. Sono già in vendita idel settore ospiti dell’Unipol Domus, senza limitazioni sulla vendita, al costo di trenta euro (più diritti didi due euro). È possibile acquistarli presso le ricevitorie autorizzate Ticket One ed on line sul sito https://calcio.ticketone.it/catalog, mentre a Empoli i tagliandi saranno disponibili all’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. Non è consentito il cambio nominativo e la vendita terminerà inderogabilmente giovedì prossimo 19 settembre alle 19.