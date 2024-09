La sindaca Funaro riunisce la giunta comunale di Firenze a La Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – «Per me questo è un luogo, oltre che istituzionale per i rapporti che ci sono trae la, anche personale. Ci tenevo a fare qui un momento di confronto, in un luogo che ha un significato importante nel legame che c'è sempre stato trae la. Basta pensare a La Pira, al suo rapporto con lao al rapporto di mio nonno, Piero Bargellini con la: i sindaci dihanno sempre avuto un rapporto speciale con questo luogo». Lo ha detto laSarache stamani si è recata al Santuario dellaper le celebrazioni degli 800 anni dalle Stimmate di San Francesco d'Assisi. Nel pomeriggio, a Chiusi della( Arezzo), si terrà laprogrammatica del Comune di. Saraha riunito nel paese del Casentino gli assessori.