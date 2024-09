La priorità del mister nell' era del gioco | Juve il segreto di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Chi si stupisce della solidità difensiva dellantus di, addirittura paragonandola al modus operandi allegriano e arrivando a dire che nulla è cambiato (invece è cambiato tutto), non ha mai visto il Bologna dello scorso anno, squadra che ha costruito la sua fortuna sulla fase difensiva. Da lì, da sempre, parteper costruire perché non si può produrre belsenza la capacità di disinnescare quello altrui. Le squadre oggi sono architetture complesse, come dei grattacieli stratificati di idee e materiali innovativi, per cui servono solide fondazioni, altrimenti al primo soffio di vento crolla tutta l'impalcatura. Al primo zero-a-zero dellantus, peraltro con il piccolo Empoli, ecco i bar-sportivi pronto a rammentare che si stava meglio quando si stava peggio.