La Moda torna a Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Una settimana ricca di eventi, con 57 sfilate fisiche e otto digitali, 75 presentazioni e 33 eventi. LaFashion Week parte oggi e si prepara a celebrare alcuni importanti anniversari, a partire dai 50 anni di Iceberg — che celebrerà con una sfilata co-ed interpretata dal direttore creativo James Long e un party — e Laura Biagiotti. Tanti i nomi presenti per la prima volta in calendario, da Susan Fang (supported by Dolce&Gabbana) a Federico Cina (supportato dal CameraFashion Trust), da Chiccomao a Phan Dang Hoang. Anche le presentazioni si arricchiscono con brand come Maccapani, Max&Co with Lorenzo Posocco, MSGM, Testori e Tom Ford.