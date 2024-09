Juventus tutto facile col PSV | tris e primi tre punti in Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)per lanell’esordio in UEFAcontro il PSV Eindhoven. A Torino la squadra di Thiago Motta rifila un 3-1 agli olandesi, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. VITTORIA– Nessuna sorpresa nel debutto europeo per la, che contro il PSV Eindhoven in UEFAtrova una vittoria per 3-0. Già nel primo tempo la squadra di Thiago Motta mette di fatto la gara in discesa, quando nel giro di sei minuti trova il doppio vantaggio. Ad aprire le marcature ci pensa Kenan Yildiz, bravo a sfruttare un assist di Nico Gonzalez al 21?. A seguire arriva il gol di Weston McKennie, che al 27? fissa il risultato sul 2-0. Nella ripresa a chiudere definitivamente i conti ci pensa Nico Gonzalez, che al 52?, servito da Dusan Vlahovic, cala anche il