Juventus occhio al Psv | 20 gol fatti e 3 subiti in Eredivisie E Schouten è un lontano parente di quello di Bologna

(Di martedì 17 settembre 2024) Entrambe sono habitué della Champions League, ma il caso vuole che il primo incrocio della storia trae Psv debba coincidere con l’esordio nella prima edizione del nuovo format della principale competizione europea per club. Alle 18:45 di martedì 17 settembre l’Allianz Stadium tornerà a vivere le emozioni della coppa dalle grandi orecchie, dopo l’assenza dall’Europa della scorsa stagione. Per Thiago Motta è il debutto da allenatore, l’emozione ci sarà, ma fino ad un certo punto perché da calciatore l’ex Barcellona e Inter quella musica l’ha sentita ottantadue volte. L’avvio di campionato poi è stato più che incoraggiante. Laha otto punti in classifica, frutto di due vittorie e di due zero a zero.