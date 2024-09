James Cameron ha scelto la sua prossima regia appena si libererà di Avatar

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024)hala suasidiDeadline ha rivelato in anteprima che il regista premio Oscarha acquistato i diritti del prossimo libro di Charles Pellegrino Ghosts of Hiroshima.si è impegnato a usare questo e il libro del 2015 di Pellegrino Last Train From Hiroshima come base per un film che girerà nonla produzione dilo consentirà.ha condiviso con Deadline che i due libri di saggistica saranno adattati in un “film per il cinema senza compromessi”. Sarà il primo film nondidal Titanic del 1997, che portò a casa 11 premi Oscar.