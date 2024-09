Italia 1 fa volare il marchio-Italia | gli effetti della Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Cup-Uno) Non si esaurisce il periodo positivo dello sportno che dura ormai da due anni, se non di più. Dopo i successi nelle discipline più disparate ora tocca agli aristocratici tornei di vela. A beneficiare delle vitttorie del teamno è stata televisivamenteuno che sabato ha superato l'8% per cento di share con punte del 12 nella parte finale. Un risultato fortemente trainato anche da un target giovane (25-30) se non molto giovane (18-25), con uno zoccolo duro di donne che sabato ha sfiorato il 6% di share. Sempre forte la componente dei laureati e dei ceti sociali medio alti.