Il curvy iperrealista ed enigmatico di Fernando Botero in mostra a Roma

(Di martedì 17 settembre 2024) Life&People.it Inaugura oggi la retrospettiva dedicata all’artista colombiano, laè ospitata a Palazzo Bonaparte, a, fino al 19 gennaio 2025. Un grande nome che apre una stagione espositiva altisonante degna dellaCaput Mundi, in vista del Giubileo dell’anno prossimo e del 25° anniversario dalla nascita di Arthemisia, la società curatrice. Un anno in cui la Capitale ospiterà grandi firme dell’arte internazionale partendo proprio dall’amatissimo pittore e scultore colombiano, scomparso il 15 settembre scorso, a novantun’anni. L’enigma delle forme 120 capolavori, tra cui dipinti, acquarelli, sculture e alcuni inediti accompagneranno il visitatore in un universo esuberante, leggero, quasi magico.