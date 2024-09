Green building mania spopolano gli edifici e le strutture sostenibili

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal “resilient design” agli “smart elevator” fino alla “genuine connection”: sono innumerevoli i trend che stanno caratterizzando lo scenario generale “Una delle prime condizioni di felicità è che il legame tra l’uomo e la natura non si rompa”: con queste parole Tolstoj esprimeva un concetto quanto mai attuale. Espresso Communication ha condotto per conto di KONE – multinazionale leader globale nel settore degli ascensori e delle scale mobili – una serie di ricerche sulle principali testate internazionali del settore dalle quali risulta che la sensibilità verso il cambiamento climatico e latà ambientale è in forte crescita. Da un primo approfondimento eseguito dalla rivista statunitense The Atlantic emerge che la cura della Terra passa dalle azioni dei propri abitanti in ogni campo e settore, sia personale sia professionale.