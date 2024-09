Foggia 20 indagati per morte ragazza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 13.35 Venti dipendenti del Policlinico Riuniti di, tra medici e infermieri, sonoper cooperazione in omicidio colposo in relazione al decesso della 23enne Natasha Pugliese. Laè morta il 4 settembre scorso in sala operatoria per complicazioni seguite a un incidente avvenuto a giugno a Cerignola mentre era in monopattino. Alla notizia del decesso, alcuni familiari avevano aggredito il personale sanitario. Gli avvisi di garanzia sono ora "dovuti" perché la Procura ha disposto per domani l'autopsia.