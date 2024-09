Esplodono i cercapersone inferno a Beirut | il più clamoroso attacco hacker di sempre? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Pesante, in Libano, e a Damasco, in Siria: centinaia di Hezbollah e di cittadini sono rimasti feriti a seguito dell'esplosione dei loro, che sarebbero stati manomessi prima della consegna. In una delle esplosioni è rimasto ferito anche l'ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani. Lo riporta Haaretz. Secondo fonti della sicurezza israeliana, come riferisce Channel 12, si trattava di dispositivi di ultima generazione che gli Hezbollah usavano solo da pochi mesi. L'analista militare Elijah Magnier ha spiegato ad Al Jazeera che gli Hezbollah comunicano con iper evitare che Israele intercetti le loro comunicazioni. Questi dispositivi, infatti, non richiedono schede Sim o connessioni Internet, e questo li rende più difficili da individuare. Sulla possibile manomissione a distanza, l'esperto ha detto: "Questo non è un sistema nuovo.