Esempi d’impegno civico | Capaci di creare legami

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Comune ha assegnato quest’anno, all’interno della festa di Corsico, tre civiche benemerenze "Ponte d’Argento". Il sindaco Stefano Martino Ventura, la consigliera Luigina Spaccini e il presidente del consiglio comunale Giandomenico Casarini hanno premiato Virgilio Bocchiola, Rossella Galbiati e l’associazione Comteatro. Bocchiola è stato premiato “per la storica attività che ha condotto con passione e professionalità per oltre 60 anni, trasformando una bottega di quartiere in una piccola comunità”, come riportato nella targa. Il barbiere di via Cavour ha ringraziato l’Amministrazione per il premio “inaspettato dopo tanti anni di lavoro”, ha espresso emozionato. Il "Ponte d’Argento" è stato assegnato anche a Rossella Galbiati “per gli eccellenti traguardi raggiunti nel ciclismo e per l’impegno nel valorizzare l’attività sportiva, in particolare tra i giovani”.