Devi ascoltare quello che ti consiglia Gemitaiz

(Di martedì 17 settembre 2024) C’è stato un periodo della vita dei giovani ascoltatori di rap in cui nel cosiddetto diggin’ si perdevano dei pomeriggi negli angoli remoti di internet (remoti è stato aggiunto esclusivamente per aggiungere una patina romantica) a scaricare qualsiasi cosa contenesse il tag “hip hop”. C’è stato un periodo, poi, in cui l’ignoranza del genere sopraffaceva la conoscenza di un adolescente e il modo più veloce e incredibile di scoprire nuova musica era usare i mixtape: rapper italiani che prendevano basi americane e ci rappavano sopra, con il solo intento di dimostrare quanto fossero forti e attenti - ma anche quali fossero i loro gusti. C’è un motivo per il quale, per la mia generazione,è stato (ed è tutt’ora, ma per motivi diversi) così importante.