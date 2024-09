Cybersecurity | Áudea-Inveo Group insieme per una partnership sull?asse Spagna Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos/Lab) –, leader spagnolo nei servizi di, e, gruppono specializzato in privacy governance, certificazione e consulenza in materia di data protection, annunciano la formalizzazione di unavolta a rafforzare e ampliare i servizi di protezione dei dati nei rispettivi territori nazionali. Questa alleanza strategica rappresenta un passo significativo per entrambe le società, permettendo di combinare le rispettive competenze e risorse per offrire soluzioni di protezione dei dati complete e integrate ai propri clienti. La sinergia tragarantirà elevati standard di sicurezza, efficienza e conformità normativa, rispondendo in modo ottimale alle crescenti esigenze di protezione dei dati a livello internazionale.