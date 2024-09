Bomba d' acqua a Salerno | disagi e allagamenti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI -in diverse zone della provincia diper unad'che si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi. Apprensione in costiera amalfitana e, in particolare, ad Atrani, dove il torrente Dragone si è ingrossato a causa della pioggia abbondante. "Abbiamo attivato il Centro operativo comunale (Coc) a seguito delle condizioni di emergenza", spiega il sindaco di Atrani, Michele Siravo, confermando che "è stato suonato il primo allarme e abbiamo provveduto a far rimuovere le poche auto ancora presenti sul tratto tombato. Abbiamo invitato cittadini e turisti a non sostare nè sul tratto tombato nè in piazza, poiché queste aree potrebbero essere soggette a rischi". "La situazione è stata costantemente monitorata e abbiamo chiesto alla popolazione di seguire le indicazioni fornite per garantire la sicurezza di tutti", conclude Siravo.