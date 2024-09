Auto elettriche cresce il mercato ma alla velocità prevista dai colossi dell’automotive

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Ildelle, sebbene in costante crescita, non sta decollando ai ritmi inizialmente previsti, soprattutto in Europa. Moltidell’motive stanno rimodulando le proprie strategie, segno di una certa incertezza sul futuro della mobilità elettrica. Volvo, un tempo pioniere nel settore, ha recentemente rinunciato al suo ambizioso obiettivo di vendere esclusivamente modelli elettrici entro il 2030. Questa decisione, dettata da un netto calo della domanda, è stata preceduta da scelte simili da parte di altri grandi marchi come Porsche e Mercedes. Queste aziende, pur mantenendo gli investimenti nel settore, hanno rivisto al ribasso i propri piani per l’elettrico, indicando una certa prudenza. Anche in Italia e in Germania, i principali mercatimobilistici europei, si registrano segnali di rallentamento.