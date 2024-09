Aggressione in centro Spunta un coltello Un ferito terrore e danni a una pizzeria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) EMPOLI Spinte, botte, cazzotti,ad un locale e un giovane trasportato al pronto soccorso con una profonda ferita alla testa. Scene di delirio in pienoa Empoli domenica sera intorno alle 21. A quell’ora, complice la gradevole temperatura esterna, c’era ancora molta gente in giro. E in molti hanno assistito e filmato con gli smartphone il caos scoppiato in via del Giglio. A quanto appreso ad accendere la miccia sarebbe stato un giovane straniero, originario dell’Ucraina di 29 anni. Visivamente alterato dall’eccessiva assunzione di alcol, l’uomo avrebbe iniziato a rivolgersi nei confronti delle persone in modo sgarbato. Alcune non avrebbero però gradito i suoi affronti tanto che qualcuno, in particolare, ha reagito in modo molto violento. Secondo alcune testimonianze, infatti, quattro stranieri di origini tunisine si sarebbero avventate contro l’ucraino.