Addio a Carlesi Lutto nel mondo del vivaismo

(Di martedì 17 settembre 2024)neldel: all’età di 73 anni si è spento Marcotitolare, insieme al fratello Mario ex presidente di Coldiretti Pistoia, della storica azienda vivaisticavivai di Bottegone, domenica 15 settembre nella sua casa a Masiano. Da anni anni combatteva con una malattia che purtroppo si era aggravata negli ultimi tempi. Marito, padre di due figli e nonno affettuoso, Marcoda sempre lavorava nell’azienda di famiglia produttrice di piante ornamentali fondata dal padre nel 1959. "Ha vissuto tutta la vita per il lavoro neldelle piante, un lavoro nel quale ha sempre creduto e che proseguono i figli. Lascia un grande vuoto nella nostra famiglia – ha detto il fratello Mario, ex presidente di Coldiretti – è morto in modo cristiano, sorretto dalla fede. Ci consola la speranza della vita eterna quando ci ritroveremo nell’abbraccio di Dio".