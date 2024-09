Velasco | Stare coi giovani è un privilegio straordinario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “con iè un. Poter fare una cosa che piace è un altroe devo dire che un messaggio che vorrei dare è che oggi ci sono tanti esempi e esperienze bellissime di, però spesso sento si criticano i. E io credo che per lavorare con ila prima cosa è credere in loro. Loro lo sentono quando noi crediamo in loro“. Queste le parole di Julio, allenatore della nazionale femminile di volley medaglia d’oro dalle Olimpiadi di Parigi, a Cagliari durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25. Dal palco cagliaritano sono intervenute anche lle protagoniste azzurre. Così Paola Egonu: “Una cosa strana è che ancora non abbiamo realizzato bene quello che abbiamo fatto: un’emozione unica, indescrivibile che porteremo dentro per sempre“.