Un nuovo numero per le cure non urgenti | il via a Firenze Prato e Pistoia

(Di lunedì 16 settembre 2024)– Inizia la nuova era per la sanità territoriale toscana. Entra in funzione dal 16 settembre, infatti, nei territori della città metropolitana die della province diilunico europeo 116117 per mettersi in contatto con la guardia medica e da chiamare per lenon. Entro la fine di novembre sarà la volta del resto della Toscana. Una novità annunciata dalla Regione e accompagnata da una campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane. Cambia dunque ilper chiamare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale.