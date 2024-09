Ultim’ora Rabiot ha detto sì | fissate visite mediche e firma

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Settembre 2024 19:00 di Alessia Il centrocampista francese ha trovato la nuova squadra, manca solo l’ufficialità per l’inizio della nuova avventura. Adrienè uno dei tanti calciatori che ha salutato la Juventus nell’ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista ha vinto tutto in Italia in cinque stagioni con la casacca bianconera, ma adesso è pronto a vivere una nuova tappa della sua carriera. Il contratto diera già scaduto l’anno scorso ,ma di comune accordo con la società, la questione è stata rimandata a quest’estate. Le parti non sono riuscite a trovare un altro accordo e le strade si sono separate. La Juventus ha deciso di guardare avanti puntando sulla ricostruzione quasi totale del centrocampo. Gli arrivi di Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners hanno tolto spazio al francese, che dopo gli europei non è tornato alla Continassa.