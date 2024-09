Tumore dell’ovaio come si affronta e quanto conta la genetica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Poco più di 5000 casi l’anno in Italia. E, purtroppo, una diagnosi che difficilmente arriva quando la lesione è agli inizi, perché i primi sintomi sono spesso generici: gonfiore addominale, dolore nella parte bassa dell’addome, bisogno frequente di urinare, inappetenza. Insomma, sintomi generali. Per questo capita che ilovarico sia difficile da identificare precocemente nella popolazione femminile generale. Lo screening su ampie fasce di popolazione oggi non è possibile. Eppure, fare presto la diagnosi è fondamentale per l’approccio terapeutico.