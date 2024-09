Sonic 3 – Il film SEGA e Paramount pubblicano l’adrenalinico Trailer Ufficiale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha pubblicato ildi3 – Il, consentendo in questo modo al pubblico di gustarsi alcune sequenze tratte direttamente dalla nuova pellicola cinematografica in arrivo a tutta velocità nei cinema italiani dalla giornata del primo Gennaio 2025. Grazie a questo nuovo video abbiamo la conferma che, Knuckles e Tails saranno chiamati a fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: si tratta nientemeno che di Shadow, un villain con poteri incredibilmente potenti e che ricordiamo sarà caratterizzato dal doppiaggio di Keanu Reeves. In3 – Ilil gruppo di eroi verrà messo “alla prova in ogni modo”, dovendo inoltre stringere un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere l’intero pianeta ed ovviamente tutti i propri cari.