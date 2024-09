Palladini | Dobbiamo migliorare Guzzini | Penalizzati dagli arbitri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’è soddisfazione in casa Samb per il primo successo stagionale. Una gara sofferta, contro un avversario ostico e ben messo in campo che non ha risentito dell’infortunio occorso a Melchiorri, senza dimenticare l’assenza dello squalificato Sbaffo.come suo solito, analizza la gara con grande serenità. "Nel primo tempo abbiamo giocato bene - dice il tecnico – partendo anche forte. Poi però nell’ultima parte abbiamo fatto girare lentamente il pallone. Bisogna leggere meglio le situazioni di gioco contro una difesa composta da uomini alti. E poi non è semplice giocare contro difese bene arroccate. L’unico errore che abbiamo commesso è stato quello di non chiudere la partita quando ne abbiamo avuto l’occasione. L’ingresso di Baldassi ha dato maggiore incisività alla manovra ma tutti coloro che sono subentrati lo hanno fatto con il giusto atteggiamento.