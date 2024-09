Paganin sereno | Inter lenta ma ci sta! È una cosa fisiologica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)non si allarma dopo il pari dell’sul campo del Monza per 1-1. A detta sua, ci sta una prestazione del genere prima della Champions League. NESSUN ALLARME –pellato sul pari dell’a Monza, Antonioha replicato in questo modo si Tmw Radio: «Ci sta prima della Champions League, manovrae turnover che non ha pagato. Ma ci sta, le rose lunghe però servono. La squadra è sembrata meno affamata degli standard a cui ci ha abituato, ma è una, ci sta visti gli impegni di quest’anno».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, ma ci sta! È una») ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati