Open Arms | Memoria pm ‘indubbia illegittima condotta Salvini testimoniata da diverse autorità’

(Di lunedì 16 settembre 2024) Palermo, 16 set. (Adnkronos) – “L?illegittimità della privazione della libertà personale è, anche indirettamente, dalle reazioni, delleautorità coinvolte nella vicenda le quali cercarono, ciascuna secondo l?ambito di propria competenza, di sollecitare l?interruzione di quella situazione antigiuridica proprio ad opera di chi l?aveva generata, e cioè il Ministro dell’Interno. Così, la Guardia costiera, così il Presidente del Consiglio, così i Ministri Trenta e Moavero, così il Tribunale per i minorenni e la relativa Procura della Repubblica, per non parlare degli accorati interventi del Garante dei diritti dei detenuti e del Garante dell?infanzia e dell?adolescenza”.