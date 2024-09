Omcidio di Yuri Urizio disposta perizia psichiatrica per il 28enne che lo strangolò a mani nude

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – Unadovrà stabilire se era capace di intendere e volere Bilel Cubaa,tunisino, quando, il 13 settembre dello scorso anno, ha ucciso, 23 anni, in zona Darsena a Milano, strangolandolo fino a soffocarlo, senza un apparente motivo, senza «ragioni specifiche», come era emerso dagli atti. Si tratta della decisione dei giudici della Corte d'Assise di Milano (togati Bertoja e Fioretta) che hanno affidato l'incarico per l'accertamento alla psichiatra Marina Verga, che depositerà la sua relazione entro fine novembre, con udienza, poi, fissata per il 2 dicembre. Sia il pm Luca Poniz, sia la difesa col legale Marco Ciocchetta che la parte civile con l'avvocato Fabio Gualdi, che rappresenta la madre della vittima, hanno nominato propri consulenti per la. Quello della parte civile è il professore Marco Lagazzi.