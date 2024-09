Non fare finta di niente Silvia Toffanin scopre Beatrice Luzzi | costretta a rivelare cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 16 settembre 2024) Durante l’ultima puntata di Verissimo, condotto da, si è discusso delle polemiche intorno a Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, che rischia la squalifica dal Grande Fratello ancora prima del suo ingresso nella Casa.ha dichiarato: “Lunedì sapremo se Lino entrerà o meno”, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quale sarà il destino del concorrente a causa di dichiarazioni ritenute omofobe. Ospite in studio,, ex concorrente e ora opinionista, ha commentato la situazione, cercando di contestualizzare le parole di Giuliano. “Credo che quel commento faccia parte un po’ del suo personaggio”, ha affermato, aggiungendo che a suo avviso anche chi ha provocato Giuliano con la domanda ha contribuito a innescare la polemica.