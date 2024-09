Moto Guzzi Open House 2024 30mila appassionati a Mandello per la festa dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre– Come ogni settembre il popolo deisti si è di nuovo radunato adel Lario, là dove tutto è cominciato. Quest’anno ilha richiamatogiunti a visitare il suggestivo angolo del lago di Como dove è nata la loro amata. Che si tratti di unauscita ieri dal mitico portone rosso di via Parodi o di una leggenda di decenni fa, ognideve ritornare, prima o poi, alla sua origine. E così è stato anche nello scorso week-end. MILAGRO Il raduno al Nidoè un vero e proprio pellegrinaggio, e, come sempre, insieme ai fedeli del marchio, si sono radunati un fiume diciclisti, gruppi di amici e famiglie. Tutti uniti per celebrare un marchio italiano amato in tutto il mondo.