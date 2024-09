Morte Gioele Fedez non interrompe il concerto Il papà | Potevi rispettare il mio dolore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un’intera comunità in lutto e un padre che proprio non sa darsi pace per quanto accaduto al suo bambino., 10 anni, è morto sotto il peso della porta da calcio installata sul campo Meledina in cui si stava divertendo con gli amici e proprio sotto gli occhi del suo, che oggi chiede rispetto e scrive aesprimendo tutto il suo risentimento per non aver fermato il suo, andato in scena a pochi metri dal luogo in cui il piccolo ha perso la vita. La lettera deldiIlnon è stato annullato, benché la tragedia si sia consumata a pochi metri dal palco in cui si è esibito. Il rapper di Rozzano aveva già risposto alle polemiche feroci che si erano scatenate dopo che era circolata la notizia del mancato annullamento dello show, dedicando un minuto di silenzio in memoria del bambino morto drammaticamente a pochi metri da lui.