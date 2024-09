L’addio di Jovanotti | Ci mancherai L’incidente in pista e la perdita dell’amico Luca Salvadori

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Morte didiall’amico di sempre. Grave lutto (anche) per, che domenica 15 settembre ha condiviso un commovente post sul proprio profilo Instagram per ricordare una persona a lui e alla sua famiglia particolarmente cara. Un dramma che ha colpito profondamente uno dei suoi più grandi amici e storici collaboratori. “era un grande pilota e un ragazzo d’oro, l’ho visto nascere”, ha scritto il cantante su Instagram, riferendosi a, il 32enne scomparso tragicamente. “Il suo babbo, Maurizio, organizza i miei concerti dal 1988 e siamo molto legati“.ha poi aggiunto: “Ricordobambino che voleva correre prima ancora di stare dritto su una moto. In questi suoi 32 anni, che si sono interrotti ieri sulladi Lipsia, ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato di moto, di corse, di questa passione che lo guidava.