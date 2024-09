Ivan Putzu spara a zero contro Fedez | Mio figlio è morto a 200 metri da te e non ti sei fermato ti facevo più umano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel pomeriggio di sabato 14 settembre ètragicamente Gioele, bambino di 10 anni schiacciato da una porta di calcio poco prima di un concerto diad Ozieri, in provincia di Sassari. Il rapper milanese pochi giorni fa fu coinvolto in una polemica molto più leggera, cioè per la stonatura durante la canzone “Sexy Shop” a Torrenova per il malfunzionamento dell’autotune. Qui l’accusa è decisamente più pesante: non aver rispettato la morte di un bambino. La lettera di: “Sei dis, padre del piccolo Gioele, ha scritto una lettera molto dura nei confronti di