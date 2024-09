In ospedale arriva l’ipnosi per ridurre dolore e stress

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Un dispositivo per indurremedicale nei pazienti della Terapia Intensiva in modo da allontanare ansia e. È quella che l’equipe della dottoressa Raffaella Pavani sta utilizzando da un paio di settimane nell’Unità di Terapia Intensiva dell’San Donato di Arezzo da lei diretta. Il dispositivo è dotato di un visore da indossare che riproduce una decina di realtà virtuali e da un paio di cuffie in cui ascoltare una voce registrata che aiuta la persona a rilassarsi e distogliere così l’attenzione da ansia e. Il dispositivo rimarrà in sperimentazione nel Reparto per due mesi.