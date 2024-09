Il graffio del Taty! La Lazio piega il Verona | Baroni batte il suo passato | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il lunedì della quarta giornata di Serie A si chiude con un posticipo scoppiettante fra. Marcovive la sfida da ex: l’anno scorso autore di una prodigiosa salvezza con gli scaligeri nonostante la squadra ‘smontata’ a gennaio, quest’anno proverà a portare lail più in alto possibile. E per farlo dovrà passare anche da vittorie come quella di questa sera. Non c’è spazio per sentimentalismi di sorta anche perchè ildi queste prime giornate non è una squadra da prendere alla leggera, chiedere delucidazioni al Napoli sulla questione. Pronti via Dia colpisce al 5? minuto su imbucata splendida di Zaccagni (altro ex). Al 7? Kastanos pesca Tengstedt fra le linee per l’1-1. Si capisce subito che ci sarà da sudare e quando la partita si fa tosta c’è chi ci sguazza.