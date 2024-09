Emmy Awards 2024 | tutti i vincitori Shogun da record con 18 premi The Bear a quota 11 statuette

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024)domina glicon 18 vittorie, a sorpresa, il favorito nella categoria commedia Theviene privato della statuetta più prestigiosa dalla rivale Hacks, quattroper Baby Reindeer. Glihanno visto il trionfo di. La serie FX disponibile in Italia su Disney+ si è portata a casa ben 18 trofei, segnando un risultato. La prima stagione,ata come miglior serie drammatica, ha fruttato riconoscimenti ai protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, entrambiati come migliori attori drammatici, facendoli diventare i primi due attori giapponesi a vincere un. Le loro vittorie hanno dato slancio alla serie FX che si è portata a casa ipiù importanti della serata. Hacks ha vinto ilo come miglior serie comica, battendo a sorpresa The