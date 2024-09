Due Giovani Straniere Denunciate per Doppio Furto di Cellulari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'Aquila - Le due ladre, utilizzando buste anti taccheggio, sono state fermate dai carabinieri dopo i furti in Abruzzo e Lazio. Duesono statedai carabinieri del Nor di Cittaducale con l'accusa diaggravato in concorso. Le due ragazze sono accusate di aver messo a segno due furti consecutivi, il primo presso un negozio di elettrodomestici in un centro commerciale dell’Aquila, e il secondo al Terminillo Center di Cittaducale. Nel primo, avvenuto all’Aquila, lehanno superato i sistemi di sorveglianza e le barriere anti taccheggio utilizzando delle buste schermate e un dispositivo per la rimozione delle etichette di sicurezza. Hanno sottratto due smartphone di ultima generazione, per un valore totale di circa 3.000 euro, e si sono allontanate dal negozio.